Le Fonds Québécor soutient deux films québécois

Les films «Le temps d'un été» et «23 décembre» viennent d’obtenir un coup de pouce financier du Fonds Québecor dans le cadre de la 23e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique.

Les deux œuvres d’ici se partagent une somme de 480 000 $, a-t-on expliqué vendredi, dans un communiqué.

Produit par Attraction et distribué par Les Films Séville, «Le temps d’un été» est réalisé par Louise Archambault («Il pleuvait des oiseaux», «Gabrielle») d’après un scénario de Marie Viens («Arlette», «La passion d’Augustine»).

Aumônier de rue et curé de paroisse depuis un quart de siècle, Marc Côté vit avec les pauvres et les itinérants. Il est doit se résoudre à fermer son église et hérite d'une propriété dans l’Est-du-Québec où il emmène avec lui une bande de sans-abris ayant besoin de changer d’air. Le producteur Antonello Cozzolino d’Attraction a dit à l’Agence QMI que le long métrage est en préproduction et sera tourné cet été en Gaspésie. La distribution sera annoncée incessamment.

Quant à «23 décembre», qui est produit par A Média Films et distribué par Les Films Séville inc., le tournage sous la houlette de Miryam Bouchard se poursuit d’après un scénario d’India Desjardins. La distribution comprend François Arnaud, Michel Barrette, Catherine Brunet, Virginie Fortin, Bianca Gervais, Stéphane Rousseau et Guylaine Tremblay.

Ce long métrage choral raconte comment les destins de plusieurs personnes s’entremêlent en pleine tempête de neige alors que Noël est à nos portes. «S'ils ont tous une vision personnelle d'un Noël magique, ils découvriront que les moments parfaits se trouvent peut-être dans les imperfections et les imprévus», a-t-on souligné.

Créé par Vidéotron, le Fonds Québecor verse des redevances annuelles de près de 5,9 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 124 millions $.