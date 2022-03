En primeur: les produits innovants en quincaillerie

L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) sélectionne depuis 11 ans des produits innovants pour la maison afin de reconnaître l’effort de recherche et de développement dans l’industrie dont elle est la cheffe de file.

L’effort d’innovation mérite particulièrement d’être encouragé alors qu'un nombre de joueurs ont mis leur département R et D sur pause en raison d’une logistique bousculée et ralentie par la pandémie.

Certains des produits retenus présentent des avancements techniques par rapport à ce qui existe sur le marché, d’autres seront précurseurs de tendances.

Privilégiez l’achat en quincaillerie des produits qui ont désormais l’honneur d’arborer le logo INNOVATION AQMAT 2022:

Bardeaux Manoir plus techno – BP Canada

Avec des changements climatiques plus violents et plus fréquents à l'horizon, les bardeaux Manoir de BP Canada peuvent contrer des vents de 220 km/h – ce qui correspond à la force d’un ouragan de catégorie 4 –, en plus de bandes pour protéger contre la pluie poussée par le vent et l'arrachage.

Rails muraux polyvalents – Concept SGA

Le système de rail pour portes pliantes de l’entreprise québécoise Concept SGA innove par ses pivots qui permettent à la roulette de demeurer bien droite sur le rail et de se déplacer avec douceur. Le client peut choisir la taille de la porte qui lui convient, soit de 18’’, 24’’, 30’’ ou plus. Le rail de 78’’ peut être coupé à la taille désirée à l’aide d’une scie à métaux.

Pergola moderne en acier Evolution – Fortress Building Products

De nouvelles pergolas en acier du fabricant international Fortress BP tirent parti des capacités de performance haut de gamme de la structure Evolution. Les options de conception sont illimitées afin de définir des espaces extérieurs aussi beaux que fonctionnels. Quant à elle, la finition, enduite de poudre de qualité́ supérieure, confère un look contemporain. En plus de se faire remarquer par son design, le produit assurera une tranquillité́ d’esprit pour de nombreuses années.

Râteau ultraléger – Garant

La tête moulée en composite haute résistance rend ce râteau agréable à manipuler. Le manche en aluminium avec sa forme unique de goutte d’eau empêche l’outil de tourner dans les mains de son utilisateur, en plus de permettre un meilleur contrôle des mouvements. Il est idéal pour étaler et niveler la terre, le sable, le paillis et les cailloux. Son lancement est prévu par la compagnie québécoise Garant juste à temps pour les travaux printaniers. Visionnez la vidéo de son utilisation.

Panneau vissé de pierre décorative – Les Pierres Royales

Ce premier panneau vissé pour l’entreprise québécoise Les Pierres Royales est conçu pour répondre au besoin des consommateurs en pierres décoratives murales, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Ce panneau est facile à installer grâce à un système d'ancrage unique sur le marché, donc nul besoin de recourir à un entrepreneur en maçonnerie.

Machine à échantillons de peinture – Peinture Laurentide

Peinture Laurentide, fabricant québécois, lance une machine à échantillons de couleurs en petits formats de 60 ml, présentée comme une alternative économique, sans trop de gaspillage de peinture et avec un faible impact sur l’environnement. Pour le marchand, la machine autonome intègre une zone de paiement sans contact à un écran tactile de 27 pouces.

Aide hivernal robuste Trac-It – Plastipro

Le Trac-It procure une traction au véhicule lorsqu’il est enlisé dans la neige, la boue ou la glace. Le fait qu’il se plie en trois le rend compact et facile à ranger sous le siège. Le Trac-It de la compagnie québécoise Plastipro vient en deux pièces et il est possible de les joindre côte à côte ou un à la suite de l’autre. Il ne nécessite aucun assemblage et convient à tous les types de pneus.

Bardages de métal Bellara imitant le bois – Vicwest

Les bardages de métal Bellara sont fabriqués de façon à imiter le bois naturel. Le procédé́ de fabrication commence à la scierie où les planches de bois rares y sont soigneusement sélectionnées. Une reproduction en haute résolution est effectuée par la compagnie canadienne Vicwest afin de saisir toutes les complexités du grain et des nœuds. Les panneaux mesurent 5 1/4’’ par 12’’ et 5/8” d’épaisseur afin d’imiter une planche de bois naturel.

Les trois produits de l’année seront dévoilés à la communauté d’affaires lors du 10e Gala Reconnaissance AQMAT, le samedi 19 mars 2022. Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit!