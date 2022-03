L'historique du passeport vaccinal dans les différentes provinces

Dès demain, le passeport vaccinal ne sera plus requis dans les commerces du Québec, deux jours avant la date prévue au départ par le gouvernement Legault.

À l’automne 2021, plusieurs provinces et territoires du Canada ont adopté le passeport vaccinal pour tenter de catégoriser et de distinguer la population vaccinée de celle qui ne l’est pas.

Quelques mois plus tard, après deux vagues consécutives du virus et de nouveaux variants, les gouvernements provinciaux allègent cette mesure l'une après l'autre dans la foulée du déconfinement.

Colombie-Britannique

Dans cette province de la côte ouest, le passeport vaccinal est entré en vigueur le 13 septembre.

Selon le gouvernement local, cette mise en place a permis aux entreprises qui ont été affectées par la COVID-19 d’aider leurs clients vaccinés à se sentir en sécurité.

Une dose de vaccin était requise pour participer à des activités sportives, aller au théâtre, au cinéma, et consommer dans un bar ou un restaurant.

Contrairement à d’autres provinces canadiennes, aucune exception n’était acceptée pour des raisons médicales ou religieuses.

C’est à partir du 24 octobre que deux doses ont été requises pour le passeport vaccinal.

C’est seulement le jeudi 10 mars que le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé mettre un terme au passeport vaccinal, dès le 8 avril.

Ontario

Le passeport vaccinal est entré en vigueur le 22 septembre en Ontario.

Au départ, il était uniquement requis pour les activités non essentielles telles que les bars, les casinos ou tous les lieux de rassemblements publics.

Dans cette province, les personnes qui ont été exemptées de la vaccination pour des raisons médicales sont acceptées dans les établissements et événements, mais ont dû présenter une note du médecin.

Pour l’utiliser, le passeport devait être présenté à l’aide d’un fichier envoyé par courriel lors de l’administration de la dose.

Le premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé en mi-février un nouveau calendrier de réouverture accélérée, y compris l'abolition du passeport vaccinal dès le 1er mars.

Québec

Le Québec a été la première province à mettre en place le passeport vaccinal.

Depuis le 1er septembre, les résidents du Québec doivent présenter une preuve de vaccination pour accéder aux endroits et aux activités considérées comme non essentiels.

Le gouvernement provincial a mis en œuvre une application appelée «Vaxicode», qui permet de conserver la preuve de vaccination à portée de main.

En plus du code QR, les personnes de 13 ans et plus doivent présenter une pièce d’identité lorsqu’elles veulent accéder à un lieu où le passeport vaccinal est demandé.

Le Québec est également la seule province à avoir élargi son utilisation aux magasins de grandes surfaces de plus de 1500 mètres carrés, même si ce fut pour une courte durée.

Au début du mois de février, la santé publique du Québec a donné le feu vert à une accélération de la levée de certaines mesures sanitaires. La fin du passeport vaccinal était initialement planifiée le 14 mars.

Quelques semaines plus tard, le gouvernement a devancé la date de deux jours, soit le 12. La décision d'autres provinces de l'abolir semble avoir précipité ce changement de date.

En plus d’être la première province à mettre en place un tel passeport, le Québec est présentement celle où il est exigé de la manière la plus étendue, surtout en ce qui a trait aux commerces.

Saskatchewan

La Saskatchewan fut la première province au Canada à annoncer la fin de la preuve de vaccination.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, en a fait l’annonce le 8 février, affirmant que le passeport vaccinal ne sera plus obligatoire à compter du 14 février.

Le passeport vaccinal et les codes QR restent tout de même disponibles pour les citoyens de la province qui en auront besoin, notamment pour voyager.

Le passeport vaccinal est arrivé dans la province le 30 septembre, alors que le taux de vaccination était le plus bas au Canada, à 61 % de la population.

Moe a indiqué lors d’un point de presse qu’il était temps «de passer à l'étape suivante pour vivre avec la COVID-19 et ramener notre vie à la normale».

Alberta

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a annoncé la mise en place d'un passeport vaccinal le 20 septembre 2021, alors que la province faisait face à une hausse des cas de COVID-19.

Le passeport vaccinal, ou le «programme d’exemption des restrictions» comme il a été nommé, obligeait ceux souhaitant entrer dans un commerce non essentiel et certains lieux publics à présenter une preuve de vaccination complète ou un test PCR négatif.

Jason Kenney, qui doit faire face à un vote de confiance des membres du Parti conservateur uni le 9 avril, subit la pression de son caucus depuis le début de la pandémie.

Lors de la première rencontre du caucus conservateur uni de l’année 2022, les députés ont voté majoritairement pour éliminer le passeport vaccinal. Le lendemain, Kenney a énoncé que la levée des mesures sanitaires se ferait en trois phases, incluant le passeport vaccinal.

Une semaine plus tard, l'Alberta a décidé de laisser tomber son programme d’exemption des restrictions dès minuit le 9 février, mettant ainsi en branle la première étape du plan de déconfinement.

Manitoba

Le Manitoba a suivi l’exemple de ses proches voisins de l’Alberta et de la Saskatchewan, qui ont tous deux aboli le passeport vaccinal pendant le mois de février.

Le 1er mars, le gouvernement manitobain a retiré l’obligation de preuve vaccinale. Les restrictions restantes, dont le port du masque obligatoire, seront abandonnées le 15 mars.

Le Manitoba a été la deuxième province canadienne à instaurer un passeport vaccinal, le 3 septembre dernier.

Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador

Ces trois provinces maritimes ont intégré le passeport vaccinal plus tard que les autres. La Nouvelle-Écosse a mis en place la preuve de vaccination le 4 octobre, l'Île-du-Prince-Édouard, le 5 octobre, et Terre-Neuve et Labrador, le 22 octobre.

Ces trois provinces présentaient à cette époque un taux de vaccination de 73% à 78%, soit plus élevé que le reste du pays.

Nouveau-Brunswick

Le passeport vaccinal est arrivé au Nouveau-Brunswick le 21 septembre. Et dès le lundi 28 février, il ne sera plus obligatoire pour accéder aux commerces non essentiels et endroits publics.

Le Nouveau-Brunswick se déconfine donc peu à peu, alors que toutes les mesures sanitaires, dont le port du masque, la distanciation sociale et l'isolement, seront levées le 14 mars.

Yukon et le Grand Nord

Finalement, l’avant-dernière province à imposer la preuve de vaccination a été le Yukon, qui a procédé à la mettre obligatoire dès le 13 octobre.

Un programme fonctionnant sur une base volontaire a également été mis en place dans les Territoires-du-Nord-Ouest, alors que le Nunavut n’a tout simplement implanté aucune mesure s’apparentant à un passeport.

À noter que la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Yukon ont mis de l’avant les politiques de vaccination obligatoire les plus strictes. Le dépistage régulier n’étant pas accepté, la vaccination a été requise dans plusieurs domaines.