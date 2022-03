Notre affreux Noël de cette année

Je voudrais vous raconter mon triste Noël 2021. Nous sommes plusieurs personnes d’un âge avancé dans la famille. Cette année, comme l’an dernier, ce fut tout un puzzle d’organiser les réunions familiales. Pour dire le vrai, il n’y en a pas eu vraiment. Il a fallu composer avec les rencontres en FaceTime, et quelques visites en solo dans des maisons de retraités.

Mais le plus difficile fut de régler ce qu’il fallait faire pour notre père qui était sur ses derniers milles avec un cancer du pancréas. Il a demandé de recevoir les siens tous ensemble et ce lui fut refusé par l’hôpital. J’ai demandé à mon frère aîné de le sortir de l’hôpital pour l’emmener chez lui et organiser un get together familial pour prendre un dernier verre ensemble, et mon frère a refusé sous prétexte de ne pas le mettre à risque d’attraper la COVID.

Je suis allée le serrer dans mes bras le 31 en soirée, toute seule, sans mes enfants pour lui donner un semblant d’impression de famille, et il a émis son dernier souffle, selon l’infirmière, une heure après mon départ. J’en veux tellement à mon frère et je ne lui pardonne pas.

La plus jeune de trois

Et si vous preniez ça par l’autre bout de la lorgnette, celui où vous pouvez vous dire que vous avez donné à votre père ces ultimes instants de bonheur ? Vous éviteriez d’en vouloir à quelqu’un qui ne le mérite pas et vous prendriez le crédit pour un beau geste.