Poutine ordonne de faciliter l'envoi de combattants «volontaires» en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné vendredi à son armée de faciliter l'envoi de combattants «volontaires» en Ukraine en réponse à l'acheminement, selon lui, de «mercenaires» par l'Occident.

«Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l'argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l'Ukraine, ndlr), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat», a dit Vladimir Poutine, en réponse à une proposition de son ministre de la Défense.

Selon lui, cela se justifie car «les parrains occidentaux du régime ukrainien ne se cachent même pas» et rassemblent ouvertement «des mercenaires du monde entier pour les envoyer en Ukraine».

L'Ukraine a annoncé la création d'une légion d'étrangers volontaires intégrée à ses forces armées pour combattre les forces russes sur son territoire.

La Russie est accusée depuis des années de recourir à des paramilitaires privés, comme le nébuleux groupe Wagner, et de les déployer sur des terrains de conflits, en Syrie comme en Centrafrique ou au Mali.

Elle a aussi été accusée d'avoir notamment formé de la sorte en 2014 la rébellion séparatiste armée prorusse du Donbass ukrainien.

M. Poutine a aussi dit à son ministre Sergueï Choïgou soutenir son idée de remettre aux forces séparatistes de l'est les armements pris à l'Ukraine, «en particulier ceux de fabrication occidentale».