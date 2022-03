Prix du carburant, les profits des déneigeurs fondent

La hausse du prix du carburant exerce une pression sur les entreprises de déneigement qui signent leurs contrats avant la saison et doivent à présent assumer une augmentation de plus de 50 sous le litre.

Pour les entrepreneurs en déneigement, le carburant représente le quart des dépenses. À cela s’ajoute les salaires, la machinerie, les assurances, les taxes et l’entretien. Malgré l’inflation, les déneigeurs doivent respecter leurs promesses.

Pour Déneigement Demontigny, une entreprise spécialisée en déneigement résidentiel, il n’est pas question de réduire le service.

«Je vais demander aux chauffeurs qui font fonctionner les moteurs à plein régime de ralentir, on va faire des économies là-dessus», a confié le propriétaire Luc Demontigny. Il ajoute qu’il essaiera, dans la mesure du possible, d’effectuer lui-même la maintenance de ses équipements, question de réduire les frais.

Les déneigeurs commerciaux peuvent, pour certains contrats, compter sur une clause d’ajustement en fonction des variations du prix du carburant diesel.

Cette disposition légale est souvent appliquée pour les contrats publics pour les municipalités, les centres de services scolaires et le ministère des Transports.

Cela fait en sorte que les déneigeurs reçoivent un ajustement financier à la fin du contrat pour limiter les impacts des fluctuations pétrolières.

«Il y a des contrats avec des clauses de carburant, ceux-là on s'en sort un peu mieux, mais les contrats qu'on a signés pour cinq ans et qui n’ont pas cette clause, on va devoir absorber la perte», a rapporté Luc Beaulieu, propriétaire de Déneigement 3R.

Avec l’augmentation généralisée des coûts, les entrepreneurs ne ferment pas la porte à une augmentation des tarifs pour les hivers à venir.