Que le vrai Jean Charest se lève

Pour le meilleur et pour le pire, Jean Charest est de retour. De retour à son bon vieux bercail conservateur. Après 28 ans de politique active à Ottawa et à Québec, suivis d’une lucrative parenthèse de 10 ans au privé, il plonge dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC).

Pour faire de l’œil à l’aile dominante du parti – celle de son ex-chef Stephen Harper (qui ne veut rien savoir de lui), de l’Ouest canadien et de son industrie pétrolière –, c’est à Calgary, au pied des Rocheuses, qu’il en a fait l’annonce.

Bâti pour gagner est son slogan. Pour celui qui, au Québec, a su comment livrer trois mandats consécutifs au PLQ, Jean Charest sait en effet qu’il est un winner dans l’âme. Mais gagner pour faire quoi ? Voilà bien la vraie question.

Face à lui, le député Pierre Poilievre l’attend avec une brique et un fanal. L’homme est un véritable pit-bull politique de l’école Harper et de la droite américaine.

Souvent en colère, ses hauts cris répétés de FREEDOM ! – son thème principal, comme si le Canada était la Sibérie – plaisent à une part substantielle de la base conservatrice.

Selon un sondage Léger/Le Journal publié hier, 41 % des électeurs conservateurs disent le préférer. Jean Charest doit se contenter de 10 %.

Or, c’est mal connaître l’ancien premier ministre libéral que de penser qu’il s’en verrait le moindrement découragé. Jean Charest, le winner, est prêt à jouer son va-tout.

Rêve de jeunesse

Son rêve de jeunesse de gouverner un jour le Canada l’habite depuis trop longtemps pour qu’il recule devant un mauvais sondage. L’homme est ambitieux et patient, c’est connu. Mais de quel Jean Charest s’agira-t-il cette fois-ci ?

De toute évidence, ce ne sera pas entièrement le Jean Charest qui, à la tête du PLQ, se fendait d’être le grand défenseur des valeurs libérales. Au sein du PCC post-Harper, un tel péché lui serait mortel.

Ce sera donc un peu plus le Jean Charest de son époque conservatrice de l’ère progressiste de Brian Mulroney, son mentor. Le problème est qu’il en reste fort peu de choses au sein des troupes actuelles du PCC.

Pourtant, il ne faut jamais sous-estimer Jean Charest. Au Canada, il est de loin le politicien le plus flexible qui soit sur le plan des idées. Pour reprendre une observation délicieuse de feu Jacques Parizeau, qu’il avait lancée sous forme de boutade : Jean Charest pense-t-il ? Oui. Et c’est bien là le problème...

À preuve, son passage, en 1998, du Parti progressiste-conservateur au fédéral à la chefferie du PLQ.

Conservateur un jour, libéral le lendemain. Pourquoi pas, dix ans plus tard, conservateur à nouveau ? Sa boucle politique, comme ses cheveux, s’en trouverait enfin bouclée.

Pour le PCC, la question s’annonce donc existentielle. D’ici l’élection de son nouveau chef le 10 septembre, tenter de reconquérir le pouvoir finira-t-il par s’imposer comme une fin en soi ?

Si oui, Jean Charest, malgré même les squelettes de la commission Charbonneau encore tapis dans son placard, aurait une chance de remporter la chefferie.

Par contre, si la priorité est de protéger la pureté idéologique de la filière Harper et les intérêts économiques de l’Ouest canadien, dont ceux de l’industrie pétrolière, les chances de Pierre Poilievre en seraient décuplées.

Plus à droite ou gagner ?

Après trois mandats libéraux sous Justin Trudeau – et qui sait si le premier ministre n’aura pas pris sa retraite d’ici le prochain scrutin fédéral –, voilà le vrai choix des conservateurs.

Préféreront-ils s’enfoncer toujours plus à droite avec Pierre Poilievre et risquer de croupir encore longtemps à l’opposition ? Ou voudront-ils tout au moins tenter de gagner pour gagner avec Jean Charest ?

Auquel cas, le vrai Jean Charest – l’homme de pouvoir dont le talent avéré est d’être à la fois libéral et conservateur sans le moindre état d’âme – pourrait fort possiblement être leur prochain chef.