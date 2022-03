Le blogueur saoudien Raïf Badawi libéré

Le blogueur saoudien Raïf Badawi a été libéré vendredi a fait savoir sa conjointe, Ensaf Haidar, sur ses réseaux sociaux.

«Après 10 ans en prison, Raif est libre!», a-t-elle indiqué en légende d’une image du couple.

Le blogueur était libérable depuis le 28 février après avoir passé les 10 dernières années en prison pour avoir critiqué les autorités religieuses de l'Arabie saoudite.

Badawi n’est cependant pas complètement libre puisqu’il ne peut quitter le pays pendant les 10 prochaines années.

«Il lui sera également interdit d’utiliser les médias sociaux et il a été condamné à une amende équivalente à plus de 300 000 dollars canadiens», déplorait dernièrement Colette Lelièvre, responsable des campagnes et des actions chez Amnistie internationale Canada.