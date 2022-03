Rue Peel: des questions subsistent selon les commerçants

De nouveaux travaux de réfection seront bientôt nécessaires sur la rue Peel. Bien que les commerçants voient d’un bon œil les premières esquisses présentées par la Ville, des questions demeurent encore en suspens.

«Le diable est dans les détails, et ils nous en manquent encore beaucoup», résume Glenn Castanheira, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville.

Parmi ces détails manquants, il indique que les plans détaillés, ainsi que les dimensions mesurées, ne sont pas encore disponibles. L’échéancier des travaux et les mesures de mitigations qui seront mises en place sont également des points d’interrogation.

Mardi, la Ville avait annoncé des investissements de 108 millions $ pour la refonte de la rue, qui inclura notamment une piste cyclable et des trottoirs élargis. En contrepartie, l’artère deviendrait à sens unique et perdrait des cases de stationnement.

«On se garde une gêne de prendre position, précise M. Castanheira. On attend d’avoir ces informations, pour ensuite retourner voir les commerçants afin de connaître leurs préoccupations, ainsi que d’éventuelles pistes de solutions.»

Il rappelle cependant qu’un projet pilote effectué l’été dernier sur l’artère, qui proposait des aménagements temporaires semblables, avait été concluant.

Les commerçants ont eux-mêmes quelques préoccupations qui restent encore sans réponse, notamment sur la taille que pourront avoir leurs terrasses une fois l’été venu.

«On n’a pas les dimensions! On nous donne un plan qui n’a pas d’échelle, ni de dimensions, et personne n’a pu me les donner», se désole Alain Creton, président des commerçants de la rue Peel. Il montre à cet effet certains des messages qu’il a pu envoyer pour tenter d’obtenir réponse auprès de la Ville.

L’idée que les travaux puissent interférer avec la tenue du Grand Prix suscite également leur inquiétude.

«L’échéancier pour nous est très important, mais on n’a pas encore de réponse. On nous confirme que les travaux commenceraient et se termineraient en 2023, mais la question qui tue, c’est quand commenceront-ils», s’interroge M. Castanheira.

Pour lui, comme pour les commerçants rencontrés, il est essentiel que les touristes puissent déambuler dans l’artère pendant la semaine où se tiendra la course de Formule 1.

Des travaux de réfection majeurs avaient eu lieu sur l’artère en 2015, entravant lourdement la rue et ses alentours. Toutefois, en raison d’une faillite de l’entrepreneur, certaines réparations restaient encore à effectuer.

«Sur l’aspect esthétique, je pense que les travaux que la Ville a faits jusqu’ici sont toujours bien faits», indique Michel Leblanc, en énumérant les rues Sainte-Catherine, l’avenue McGill College et la Place des Festivals.

Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), il s’inquiète toutefois des répercussions qu’auront les travaux sur les commerçants, qui demeurent vulnérables.

«Juste sur le principe de rouvrir la rue, il faut être très sensible à leur situation. Peu importe le résultat final, juste dans le processus, je pense qu’il faut prendre soin d’eux», souligne-t-il.

Il rappelle qu’après les travaux de 2015 et la pandémie, ce sera un troisième coup dur en peu de temps pour ceux-ci.

En plus de représenter ses voisins et confrères, M. Creton a lui-même pignon sur rue depuis 45 ans, en tant que propriétaire du restaurant Chez Alexandre & Fils, situé peu au sud de la rue de Maisonneuve.

Outre la question des dimensions, qu’il réitère tout au long de la discussion, il se montre plutôt optimiste sur les réaménagements à venir, estimant qu’il faut «vivre avec son temps». Il pointe en exemple la refonte déjà amorcée de la rue Sainte-Catherine.

«Il y a un “look” Montréal, avec les trottoirs et les aménagements. On va souffrir, les autres ont déjà souffert, mais ça fait partie d’un ensemble. On ne peut pas rester tel qu’on est. Il y a des travaux qui doivent être faits», pondère M. Creton.

Entre crainte et enthousiasme

Sur place, plusieurs se montrent optimistes quant aux résultats que donnera la refonte de la rue, malgré quelques craintes qui subsistent.

«J’ai vu le projet, et au final, ça devrait être très beau, mais le moment où se tiendront les travaux est préoccupant», croit Stuart Ashton, l’un des propriétaires du McLean's Pub, situé en face du Square Dorchester.

Il s’inquiète également à savoir si son bar pourra bénéficier de subventions pour l’aider à traverser cette nouvelle épreuve. «Après deux ans de covid, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, s’exaspère-t-il. C’est hors de notre contrôle, on doit faire avec ce qu’on a.»

Assistant gérant à la boutique de vêtement Harry Rossen, Ali Baydoun estime pour sa part qu’à terme, le tout pourrait être bénéfique. «On va adorer l’idée. Ça va amener plus de touristes et de piétons. Et le plus de personnes qui y marchent, le plus ça donne l’opportunité d’avoir des clients», anticipe-t-il.

Carlos Feirrera est pour sa part fondateur du café éponyme présent sur l’artère depuis 26 ans.

«Ce sera la fin pour la plupart d’entre nous», s’alarme-t-il, en raison de la disparition d’espaces de stationnement et des inévitables travaux.

Il s’insurge en particulier contre la création d’une piste cyclable, inappropriée selon lui en raison de la clientèle qui fréquente les luxueuses boutiques de l’artère.

«Ce sera beau pour les piétons et les vélos, mais je n’en vois pas beaucoup venir manger ici, ou acheter des vêtements en vélo», ironise-t-il.