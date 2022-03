Sanctions de la Russie: les Canadiens en faveur, mais inquiets des répercussions économiques

Une majorité des Canadiens se sont affichés en faveur des sanctions imposées à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, mais restent inquiets des répercussions observées dans l’économie canadienne, selon un sondage Ipsos pour Global News.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 16e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: Ukraine: les difficultés russes rendent Poutine « imprévisible »

Jusqu’à présent, 81 % des Canadiens interrogés sont en accord avec la mise en place de nouvelles sanctions, 72 % d’entre eux approuvent le don d’armes et de munitions à l’armée ukrainienne et 69 % sont en faveur de l’envoi de militaires canadiens dans les pays voisins pour dissuader la Russie.

Pour autant, 85 % des sondés se sont dits inquiets de l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie canadienne, notamment en ce qui concerne l’augmentation de l’essence observée depuis plusieurs jours.

«Les plus jeunes disent qu’ils ne peuvent pas se le permettre, qu’ils ne sont pas prêts à payer plus cher à la pompe. Mais les personnes plus âgées disent qu’elles n’ont aucun problème à le faire», a déclaré Sean Simpson, vice-président senior d’Ipsos Public Affairs, à Global News.

«Ce n’est pas de l’égoïsme», a-t-il ajouté. «Beaucoup d’entre eux ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Ils subissent déjà l’inflation. Et maintenant, on leur demande de payer plus cher l’essence, de payer plus cher d’autres biens alors qu’ils ont l’impression d’avoir déjà fait des sacrifices ces deux dernières années.»

Parmi les Canadiens interrogés, 45 % ont également avancé que le Canada ne peut pas se permettre d’apporter un soutien financier à l’Ukraine en raison de la crise économique actuelle.

Près de 73 % des personnes sondées ont par ailleurs reconnu que ne rien faire ne ferait qu’encourager la Russie dans son invasion.

«En fin de compte, même si de nombreux Canadiens ne sont pas heureux de devoir supporter une partie des coûts de ces sanctions, les sondages montrent que c’est la bonne chose à faire», a mentionné M. Simpson.

Le sondage Ipsos a été mené auprès de 1001 Canadiens de plus de 18 ans entre le 8 et le 9 mars 2022.

À voir aussi