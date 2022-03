Toujours sans victoire, le CF Montréal battu à New York

Le CF Montréal devra attendre une semaine supplémentaire avant de savourer un premier gain en Major League Soccer (MLS) cette saison. La troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy a baissé pavillon 4 à 1 contre le New York City FC (NYCFC), samedi après-midi, au Yankee Stadium.

C’est la troisième fois en autant de sorties de la saison régulière que le onze montréalais n’est pas en mesure d’engranger des points. Cette fois, le NYCFC a frappé tôt et a inscrit deux réussites dans les 20 premières minutes du match.

Dès la septième minute, Alexander Callens a fait mal aux visiteurs avec une magnifique volée de la gauche. Sa frappe a terminé sa course dans le haut du filet de Sebastian Breza.

Quelques instants plus tard, Victor Wanyama a remis le ballon à Santiago Rodriguez dans le territoire du CF Montréal. Le milieu offensif de NYCFC n’en demandait pas autant et a profité de l’occasion pour lober le ballon par-dessus Breza.

Le seul moment de réjouissance des Montréalais est survenu à la 52e minute, quand Zachary Brault-Guillard a bénéficié d’un bel effort de Djordje Mihailovic pour inscrire son premier but depuis le 8 août 2021.

Seulement 12 minutes plus tard, les favoris de la foule ont mis fin aux espoirs de remontée des visiteurs en se redonnant une priorité de deux buts. Ils ont également poussé l’audace d’inscrire une quatrième réussite avant la fin du temps réglementaire. Talles Magno et Thiago Andrade ont été les auteurs de ces filets.

Le CF Montréal tentera de renverser la vapeur samedi prochain, lorsqu’il visitera l’Atlanta United FC au Mercedes-Benz Stadium. Avant cela, le club de la Belle Province recevra la visite du Cruz Azul au Stade olympique de Montréal pour le match retour de l’affrontement des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF qui oppose les deux équipes. La formation mexicaine a remporté le match aller au compte de 1 à 0.

2e demie

83' | But! Thiago Andrade en rajoute avec une belle finition pour porter la marque à 4-1 en faveur des locaux

63' | Talles Magno marque de la tête pour redonner une avance de deux buts au New York City FC, c'est 3-1

52' | BUUUUUT! Quelle pièce de jeu de Mihailovic qui fait tout le travail pour Brault-Guillard! C'est 2-1

49' | Zachary Brault-Guillard tente une frappe en direction du deuxième poteau, mais rate la cible. Excellente occasion de marquer du CF Montréal

46' | Mihailovic, Thorkelsson et Brault-Guillard entrent pour la deuxième mi-temps

1re demie

45' | Fin de la 1re demie

20' | Victor Wanyama remet directement à Santiago Rodriguez qui trompe la vigilance de Sebastian Breza avec un lob parfait... 2-0 NYC FC

14' | Joel Waterman a le but égalisateur au bout des pieds, mais il rate sa frappe...

7' | Sensationnelle reprise de volée d'Alex Callens, le New York City FC ouvre la marque... et marque son 1er but de la saison! 1-0

1' | Coup d'envoi au Yankee Stadium. Le CF Montréal est à la recherche de sa 1re victoire MLS cette saison

