La tournée européenne des Rolling Stones en Europe approche

Un riff de guitare et une carte pour enflammer la toile: les Rolling Stones ont «teasé» vendredi sur les réseaux sociaux leur tournée européenne, celle des 60 ans de leur formation, sans en révéler les détails.

C'est une séquence de 13 secondes qui fait saliver tous leurs fans sur le Vieux Continent. On y entend les premières notes de leur succès «Can't you hear me knocking ?» («Tu ne m'entends pas frapper ?») et on y voit leur fameux logo à la langue pendue rouge disposé à différents endroits sur une carte. Sans que les villes élues soient précisément identifiables.

Les Stones, selon la pratique établie, devraient préciser les contours de leur tournée européenne dans les jours qui viennent.

En France, les villes de Paris et Lyon tiennent la corde. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a déjà twitté une animation de la célèbre langue des Stones avec la tour Eiffel qui se dessine dessus.

«Lyon est toujours en lice, et (le concert des Stones) devrait bien se tenir le 19 juillet au Groupama Stadium», a écrit récemment le quotidien régional Le Progrès.

En Belgique, le titre d'un autre de leur tube, «Start me up» («Allume-moi»), accompagné du logo-langue, a été projeté sur une tour de télécommunication à Bruxelles. Et une pleine page avec «Pleased to meet you» («Ravi de te rencontrer», paroles de «Sympathy for the devil») apparaît dans le journal belge Le Soir, qui annonce par ailleurs en ligne un concert au stade du Roi Baudouin le 10 juillet.

L'année 2022 est chargée en symboles pour les Stones. Le groupe fête les 50 ans d'un de leurs albums iconiques, «Exile on main street» et surtout leur 60 ans d'existence. L'acte de naissance du groupe est fixé par la critique rock à leur première scène ensemble en juillet 1962 au Marquee à Londres.

Ce sera une tournée européenne sans Charlie Watts, batteur historique décédé en 2021, remplacé par Steve Jordan, nouveau venu, pour la tournée américaine l'an dernier.