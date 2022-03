Vers une journée supplémentaire au Championnat des joueurs

Pour une deuxième journée de suite, le Championnat des joueurs de la PGA, présenté à Ponte Vedra Beach, en Floride, a été interrompu par des pluies diluviennes, vendredi.

Les organisateurs du tournoi songent désormais à étirer l’événement jusqu’à lundi pour la première fois depuis 2005.

Quarante-sept des 143 golfeurs n’ont pas même terminé leur première ronde. Aucun athlète n’a ainsi joué plus que 18 trous. L’action a été suspendue à 15 h et ne recommencera pas avant 11 h le lendemain. Samedi, on prévoit toutefois un système météo «sévère» entre 8 h et 10 h.

Ce n’est d’ailleurs plus la pluie qui incommodera les joueurs en après-midi ou dimanche, mais bien le vent et le froid, selon les dernières prévisions.

Un marathon à prévoir

L’officiel en chef du tournoi, Gary Young, a déclaré avec certitude que le jeu devra se poursuivre lundi, selon le site web de la PGA. En 2005, l’Américain Fred Funk l’avait emporté un lundi en jouant un marathon de 32 trous dans des conditions difficiles cette journée-là sur le parcours du TPC Sawgrass. Il faudrait s’attendre à voir la même chose cette année.

«Malheureusement, les conditions météorologiques ne nous laissent aucune accalmie», a admis Young.

En cas d’égalité, il pourrait même y avoir plusieurs vainqueurs puisque les trois trous de prolongation réglementaires au Championnat des joueurs pourraient ne pas être tenus par manque de temps.

L’Anglais Tommy Fleetwood et les Américains Tom Hoge et Brice Garnett sont au sommet à -6 après deux jours. Le dernier des trois n’a complété que 13 trous, calant d’ailleurs un aigle au quatrième fanion, son dernier de la journée.

Taylor Pendrith est le Canadien le mieux classé, à égalité au neuvième rang avec huit autres golfeurs. Sa première ronde de 68 coups (-4) a été marquée de quatre oiselets et aucun boguey.

Ses compatriotes Corey Conners (70, -2), MacKenzie Hughes (72, E) et Roger Sloan (73, +1) ont au moins joué 18 fanions. Le Saskatchewanais Adam Hadwin n’a mis les pieds que sur 13 verts et est à -1.