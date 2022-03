Vous rêvez d’une deuxième maison ou d’un chalet? On a la solution pour vous!

Les deux dernières années sans voyager à l’étranger vous ont permis de renouer avec notre belle province, au point où vous songez maintenant à faire l’acquisition d’une deuxième demeure? Pro-Fab a la solution idéale pour vous!

Après tout, qui ne rêve pas d’une seconde propriété en région ou d’un chalet au bord d’un lac pour s’évader le week-end venu?

Bien que le marché immobilier atteigne actuellement des sommets inégalés, il est possible de faire de bonnes affaires grâce aux maisons usinées – surtout si vous êtes prêt à vous investir manuellement.

En effet, Pro-Fab, qui œuvre dans le domaine depuis plus de 30 ans, offre des modèles de maisons usinées parfaites pour ceux qui souhaitent s’impliquer dans les travaux. Et ce, à la hauteur de vos compétences et de vos disponibilités!

Modèle: Pérola

Une maison usinée se compose de modules réalisés en usine. Elle est livrée sur une fondation, puis installée par des professionnels du bâtiment. Les principaux avantages de ce type de construction sont les suivants:

respect du budget et des coûts;

maison construite à l’abri des intempéries;

meilleur contrôle des délais de livraison et de l’échéancier.

Toutefois, certains travaux ne peuvent être réalisés en usine et doivent être faits sur le chantier. C’est donc ici que vous pouvez vous impliquer pour faire diminuer considérablement la facture. On parle, entre autres, du tirage des joints, de la peinture, du revêtement de sol, de l’isolation et de la finition du sous-sol.

Les clients qui décident d’effectuer ces travaux eux-mêmes sauvent ainsi des coûts importants.

Faire le bon choix

Modèle: Kapaz

Avec une proposition de plus de 150 plans de maisons et de chalets, Pro-Fab a assurément de quoi répondre à vos besoins. Mais, comment faire le bon choix?

Outre les impératifs de style (champêtre, classique, contemporain); de superficie (configuration, nombre de chambres); et de prix, il faudra aussi faire le choix d’une fondation.

Pieux, vide sanitaire ou fondations régulières: cette décision doit être le résultat d’une discussion avec l’entrepreneur, d’un test de sol et d’une comparaison de la valeur de revente. Bref, une décision qui ne doit pas être prise à la légère!

Un deuxième étage sur mesure

Modèle: Bastida

Pour ceux qui ont un peu plus de connaissances et d’expérience, Pro-Fab propose même un modèle villégiature, le chalet Bastida, qui permet aux propriétaires de compléter le deuxième étage eux-mêmes, à leur goût. Une chambre supplémentaire, un bureau, une pièce familiale à aire ouverte? Les options sont multiples!

De style farmhouse, le plan initial du chalet Bastida propose un rez-de-chaussée complet qui comprend une chambre, une salle de bain avec buanderie, une cuisine fonctionnelle et un salon avec un plafond cathédrale et deux portes-patio, afin d’admirer la vue extérieure, tout en profitant d’une grande luminosité. Un beau projet qui pourra évoluer à votre rythme!

Grâce à leur service d’accompagnement personnalisé, l’équipe Pro-Fab – composée de technologues, de cuisinistes et de décoratrices – vous épaulera tout au long du processus d’achat, afin de faire les meilleurs choix en fonction de vos besoins.

Assistez aux portes ouvertes

Modèle: Horizon

Les 10,11 et 12 mars 2022, Pro-Fab organise des portes ouvertes virtuelles où il sera possible de visiter virtuellement toutes les maisons modèles offertes, ainsi que leur usine et leur centre de design. De plus, des rabais exclusifs seront offerts lors de l’événement, alors n’oubliez pas de l'inscrire à votre agenda pour en profiter!