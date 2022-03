Yves Trudel, interprète de Méo dans «Elvis Gratton», est décédé

Le comédien Yves Trudel, connu pour son rôle de Méo dans la franchise «Elvis Gratton», s’est éteint. Il avait 72 ans.

La date et la cause de son décès n’ont pas été précisées, vendredi, mais une amie de la famille, Rachel Carrier, a confirmé la triste nouvelle en précisant que les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.

Agence QMI

Professeur de théâtre au secondaire et auteur de plusieurs pièces pour adolescents, le comédien a aussi tenu l'affiche dans plusieurs films du réalisateur Pierre Falardeau, décédé en 2009.

Le fils de ce dernier, Jules, a d'ailleurs rendu hommage à M. Trudel sur Twitter: «Repose en paix Yves Trudel (1950-2022), grand comédien et ami de la famille Falardeau», a-t-il écrit.

La page facebook Pierre a également publié un hommage à l’acteur rappelant la complicité entre les deux hommes. «“Tous les dialogues de Méo que j'avais écrits sous la forme de marmonnages ont été réécrits par le comédien Yves Trudel. Faut bien donner un sens à ce que l'on joue” - Pierre Falardeau, préface du livre Elvis Gratton 2: Miracle à Memphis», pouvait-on y lire vendredi soir.

Au cinéma, on a vu Yves Trudel dans «Elvis Gratton: le king des kings», «Le party», «Ding et Dong, le film», «Octobre», «Elvis Gratton II: miracle à Memphis», «15 février 1789», «Comment ma mère accoucha de moi durant sa ménopause», «20 h 17 rue Darling», «Elvis Gratton XXX: La Vengeance d'Elvis Wong» et «Curling». Il était aussi de l’aventure au petit écran des séries «Bob Gratton: ma vie, my life» et «Lance et compte: le retour du chat».

Il laisse dans le deuil sa femme Lorraine, sa fille Édith et ses petits-enfants.