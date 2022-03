Zeppole di San Giuseppe. Cette tradition italienne qui se célèbre (ou plutôt qui se déguste) le 19 mars annonce non seulement le printemps, mais la Fête de la Saint-Joseph, ainsi que la festa del papà. La zeppola (au singulier) est un beignet de pâte à chou frit, ou cuit au four. Ce dernier est coupé à l’horizontale pour ensuite être farci de crème pâtissière ou de crème à la ricotta, puis garni d’une cerise amarena.

Pour notre plaisir, la majorité des pâtisseries italiennes servent les zeppole (au pluriel) pas uniquement le 19 mars, mais tout le mois de mars et d’avril. Voici quelques adresses où mettre la main sur les plus traditionnelles zeppole di San Giuseppe !

Pasticceria Alati-Caserta

alaticaserta.com

277 rue Dante, Montréal

La pâtisserie qui fait l’un des meilleurs cannoli à Montréal reste fidèle à eux-mêmes en offrant les deux types de zeppole : frit, ou bien cuit au four. Peu importe votre choix, une chose est certaine, c’est qu’un détour est plus que nécessaire pour découvrir la médecine de cette famille originaire de la Sicile (là où les cannoli ont vu le jour). La bonne nouvelle est que la zeppola est habituellement offerte tout le mois de mars et d’avril. Celle que l’on préfère ? Cuite au four, à la ricotta.

Impasto

Où : Restaurant Impasto

Quand : 19 mars

48 rue Dante, Montréal

Depuis quelques années déjà, le très prolifique duo Stefano Faita et Michele Forgione célèbre la San Giuseppe en grand, en vendant les zeppole à leur restaurant Impasto. Le 19 mars – journée de la festa del papà —, les Montréalais font la file dès le matin pour mettre la main sur LE fameux beignet débordant d’une crème légère à la ricotta, puis garni d’une succulente cerise amarena. Une date à retenir : le 19 mars, jusqu’à épuisement des stocks.

Dolce Pane

dolcepane.ca

8131 rue Chartrand, Laval

Si vous êtes à la recherche d’extravagance – mais toujours en restant fidèle aux traditions italiennes –, il faut se rendre au Dolce Pane à Laval. En plus de la classique zeppola à la ricotta, on peut en savourer une au Ferrero Rocher, une autre au biscuit Oréo, une à la fraise, sans oublier leur création signature au dulce de leche. L’hommage parfait aux origines argento-italiennes de la famille !

The G Sacchetti

Quand : 19-20 mars

Livraison dans un rayon de 5 km

order.chkplzapp.com/g-sacchetti-pizza-al-taglio/menus

5463 rue Saint-Jacques, Montréal

Si cette pizzéria virtuelle vous est encore méconnue, elle mérite définitivement votre attention. Le chef Sacchetti a mis des années à développer la pâte des deux types de pizza qu’il offre, soit la tonda (ronde et mince), puis la taglio (en rectangle, plus épaisse et aérienne). Pour la San Giuseppe, il rend honneur à ses racines en ajoutant au menu la plus traditionnelle zeppola qui soit. Commandes en ligne et livraison dans un rayon de 5 km.

♦ Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.

♦ Pour davantage de suggestions de pâtisseries italiennes où trouver les zeppole, visitez le site web du Cuisinomane.