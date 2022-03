LEMOYNE, Jacques



À Sainte-Thérèse, le 1er mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé entouré des siens, M. Jacques Lemoyne, époux de Mme Denise Chouinard.Il repose désormais auprès de ses parents feu Mme Gabrielle Julien et feu M. Paul Émile Lemoyne ainsi que de ses soeurs feu Mimi et feu Gigi et de son frère feu Po-Paul.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Geneviève), Daniel (Josée), Benoit (Stéphanie), Annick (François), ses petits-enfants Jérémy, Laurence, Maëlys, Louana et Éloi, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 avril de 12h à 16h au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 | www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi 16 avril, à 16h en la chapelle du complexe. La mise en columbarium suivra à même le complexe.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.