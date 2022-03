GIRARD, Claude



À Rawdon, le jeudi 3 mars 2022 est décédé, à l'âge de 72 ans, Claude Girard.Il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Karine), Annie (Érik) et David (Priscilla), ses petits-enfants Jessica, Maxime, Zachary, Xavier, Mégane, Charly et Ely, son arrière-petit-fils Jayden, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 18 mars 2022 de 19h à 21h.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés par la famille.