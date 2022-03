Bisson, Roger



Le 4 mars 2022, à Brossard, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Roger Bisson, époux de Mme Rachel Girouard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (France), Raymond (Pascale) et Angela (Denis), ses petits-enfants Gabriel, Romy, Russell et Nelson, ainsi que de nombreux parents et amis.Monsieur Bisson était le fondateur de Bisson Expert. Reconnu pour sa détermination et son audace, Roger Bisson a assuré des bases solides à son entreprise. Homme de foi, joueur de trombone de grand talent, il a aussi exercé ses rôles d'époux, de père et de grand-père avec amour et dévouement. Il a été un modèle de force tranquille et une source d'inspiration pour ses proches.Après une vie bien remplie, il est parti sereinement pour son dernier grand voyage, entouré de l'amour des siens.La famille accueillera parents et amis à7679 BOULEVARD TASCHEREAU, BROSSARDle samedi 19 mars 2022 de 10h à 12h. Les funérailles seront célébrées le même jour à 14h30 à l'église Gospelvie, 1455 Papineau, Montréal, Qc, H2K 4H5.Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer.