GIGUÈRE, Ronald



Au Centre universitaire de santé McGill de Montréal, le 23 février 2022, à l'âge de 85 ans, nous a quittés M. Ronald Giguère, tendre époux de Mme Thérèse Désilets, demeurant à Montréal.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.Il était le frère de : feu Jacques (Lina Maltais), Marcel, feu Maurice et feu Clément (feu Lise Soucy). Il était le beau-frère de : feu Léonard Désilets (Claudette Vandal).La crémation et les arrangements funéraires ont été confiés au :GIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERIN, GRANBY, J2G 9G2Tél. 450-372-4498 Téléc. 450-372-2738complexe@girardot-menard.comLa famille vous accueillera le samedi 23 avril 2022 directement en l'Église Saint-François-Xavier de Bromont de midi jusqu'à 13h45. Les funérailles seront célébrées à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-François-Xavier de Bromont.En guise de sympathie, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié. Formulaires de dons disponibles à la réception du complexe ou directement via le :