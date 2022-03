BORDELEAU, Bertrand



À Longueuil, le 6 mars 2022, à l'âge de 84 ans est décédé M. Bertrand Bordeleau, conjoint de Mme Pauline Bégin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Ginette), Michel (Linda), Marc (Suzanne) et Marie-Andrée (Michel), ses petites-filles Cynthia (Pierre-Alexandre) et Karine (Jordan), ses arrière petits-enfants Liam et Lexie, ses frères et soeurs Louis (Michelle), Yolande (Jean-Marc), Pauline (Henri) et Gilles (France), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le vendredi 18 mars 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 19 mars 2022 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 12h, à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.