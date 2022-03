CAMERON, Céline



Céline Cameron est décédée d'un cancer, le 1er mars à Brighton au Royaume-Uni, où elle résidait principalement depuis plus de 30 ans.Elle laisse dans le deuil son mari Mike, sa soeur Sylvie et son beau-frère Guerrino, ses frères Bernard et Ronald, ainsi que sa famille élargie, Jojo et André, Pierre-Yves et Marthe, Kevin, Sir Ron et Fran, Benedict, Michele, Karen, Kevin, Alex, Rebecca et Stephen, Julian, Merle, Jane, Lu, Richard, Tim, Ted et Richard, Simon et Alejandro.À la mémoire de sa passion pour le cinéma et dans le contexte de l'absence d'un service funéraire, si un hommage est désiré, un don à la Cinémathèque québécoise est suggéré.