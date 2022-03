LANGLOIS, Maurice



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, de Brossard, le 14 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé paisiblement Monsieur Maurice Langlois, époux de feu Denise Fortin et fils de feu M. Jean-Baptiste Langlois et de feu Mme Régina Douville.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal et Yvan, ses petits-enfants, sa soeur Madelyne (Denis Gemme), son frère Gérard (Madeleine Mélançon), son beau-frère Florian Plouffe (feu Isabelle Langlois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.L'ont précédé: Julien, Claire, Yvette, Raymond, Marthe, Gaby, Normand, Isabelle et Jean-Paul.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 mars 2022 entre 13h et 15h30 à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2Un hommage lui sera rendu à partir de 15h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.