DesROCHES, Monique

Chez elle, comme elle le souhaitait, entourée de sa famille et... d'une centaine de roses, madame Monique DesRoches a quitté ce monde bien paisiblement.Elle l'a quitté avec l'espérance de revoir ceux qu'elle a aimés surtout sa soeur Denyse qui lui manquait terriblement.Mère et mamie exceptionnelle, il restera d'elle de précieux moments gravés à tout jamais dans nos coeurs. Sa douceur, sa générosité, son charme et surtout sa vivacité d'esprit ont fait d'elle, une femme inoubliable.Elle laisse derrière elle ses enfants: François (Carole), Claire (Serge), Suzanne (Michel), Sylvie, ses petits-enfants: Simon (Ariane), Gabrielle, Vincent, Francis (Sue-Ellen), Geneviève (Francis), Laurent, Elisabeth et son arrière-petite-fille Arielle, ses beaux-fils François, Pierre, Luc (feu René Leblanc), Raymond, Johanne et Angèle (Richard DeGrandpré), son petit frère Marc ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une pensée toute spéciale pour ses amies Suzanne, Liliane, Yolande ainsi que Jean-Sébastien, Catherine, Alexis et Charlotte.La famille tient à remercier l'équipe du CLSC Rosemont (soins palliatifs) ainsi que celle de gériatrie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et tout spécialement la Dre Nathalie Zan, qui lui a permis, par sa présence de vivre ses derniers moments dans l'intimité de son domicile.La famille vous accueillera donc le vendredi 18 mars de 16h à 20h au complexe funéraire Urgel Bourgie du 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Les funérailles auront lieu le samedi 19 mars à 10h à la Paroisse St-Esprit de Rosemont, 2851 rue Masson. Par la suite, les cendres seront mises en niche au Repos St-François d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, Montréal.