COSSETTE, Réal



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réal Cossette, survenu le 26 janvier 2022, à l'âge de 73 ans. Il était l'époux de madame Aline Bordeleau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sébastien (Julie Bastone), David (Marie-Pier Lizotte); ses petits-enfants Noémy, Chanelle, Maxim, William et Sakura; ses soeurs Pierrette (François Proulx), Pauline (Robert Bégin), Gisèle (André Guilbeault), Fernande (feu Marcel Bouchard), Aline (Steeves Brassard), Germaine (Gaétan Lavallée) et Marie, sa belle-soeur Marielle Bordeleau (feu Jean-Louis Trottier), son filleul Patrick Bouchard (Joanie Trottier), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mars 2022 de 12h30 à 15h30 à laSuivra ensuite la cérémonie à 15h30 en la chapelle de la coopérative.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.