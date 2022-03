McGEE, Alice



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Alice McGee le mercredi 9 mars 2022 à l'âge de 98 ans.Elle a rejoint son amoureux de plus de 50 ans M. Roland Martineau et elle laisse dans le deuil son fils Gérard Martineau, prêtre de la paroisse st-John Brébeuf à ville Lasalle.Alice a travaillé pendant plusieurs années chez Ogilvy's dans le département de la fourrure après avoir rejoint son conjoint pour travailler côte à côte. Plus tard, elle rejoint l'équipe de son fils à la paroisse St-John Brébeuf.La famille recevra les condoléances le mercredi 16 mars 2022 à partir de 10h suivi des funérailles à 11h en l'église St-John Brebeuf, 7777, rue George à Lasalle, H8P 1C8.L'abbé Gerry tient à remercier le personnel de l'Hôpital LaSalle pour ses soins attentifs. Un merci spécial à sa soignante Gisèle, pour tout l'amour et les soins qu'elle a prodigués à Alice. L'abbé Gerry tient également à remercier toute l'équipe de la paroisse.Au lieu de fleurs, des dons à l'Hôpital LaSalle en son nom seraient appréciés.LAURENT THÉRIAULT