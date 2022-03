LARIVÉE, Anita



De Sainte-Thérèse, le 6 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Anita Larivée.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger, Claudette, Claude, Johanne (Eddy) et Linda F., ses onze petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie-France, Françoise et son frère Yvon, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 mars 2022 de 9h à 13h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même jour à 13h, en l'Église Évangélique de Ste-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.