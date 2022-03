DUROCHER, Fleur-Ange



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de madame Fleur-Ange Durocher, le 24 janvier 2022, épouse de feu Louis-Denis Tremblay, à l'âge deElle laisse dans le deuil ses enfants Denys (Françoise), Danièle et Anne-Marie (Hervé), ses petits-enfants Martin (Patricia) et Fanny, ses arrière-petits-enfants Samuel et Laurianne.Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 9 avril de 13h à 17h, au complexeL'inhumation se fera le 28 mai à 11h30, au cimetière Saints-Simon-et-Jude à Charlemagne, au 150 rue Sainte-Marie.Nos remerciements au personnel de la résidence Château Vincent d'Indy pour l'attention qu'il a porté aux besoins de notre mère.Nous vous suggérons de vérifier avec la maison funéraire les normes sanitaires en vigueur.