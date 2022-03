NADON, Roger



De Blainville, le 3 mars 2022 est décédé paisiblement à l'âge de 83 ans, M. Roger Nadon, époux de Mme Gisèle Paradis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Claude (Patricia) et Élaine, Pierre (Céline), ses 8 petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses soeurs Yvette et Thérèse, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mars de 10h à 12h et de 13h à 16h suivi d'une célébration hommage à 16h au :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer des Laurentides.