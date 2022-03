LAVIGNE, Jacques



Le 1er mars 2022, à l'âge 82 ans, est décédé M. Jacques Lavigne époux de feu Mme Pierrette Pesant, fils de feu M. Jules Lavigne et de feu Mme Léontine Desjardins, de La Sarre Abitibi.Il laisse dans le deuil, ses soeurs Céline, Louise (Yvan Bordeleau), ses frères André (Suzanne Baril), Jean-Pierre, ses neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 mars entre 13h00 et 15h30 à:505 CURÉ-POIRIER O.LONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Une cérémonie et un goûter suivra dès 15h30.