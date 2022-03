DION, Yvan



À Saint-Bruno-de-Montarville, le 26 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Yvan Dion, époux de Madame Lucille Delorme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Ray James) et Michel, ses petits-fils William, Jérémy, Adams, Mathieu et Edouard, ses arrière-petites-filles Arielle, Roseline, Juliette et Olive, sa soeur Denise ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 mars 2022 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 1559 de Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville.Une cérémonie suivra à 16h.En guise de sympathie, la famille vous invite à privilégier un don à la Société Alzheimer du Canada.