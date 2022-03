NUCKLE, Richard



1954 - 2022C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Richard Nuckle à l'âge de 67 ans, survenu à son domicile, le 25 janvier 2022. Il fut prédécédé de ses parents feu Jean Nuckle et feu Thérèse Roy.Il laisse dans le deuil sa conjointe Julie Laberge, son fils Mathieu (Mélissa), ses petits-enfants Zack et Andy, son frère Ronald (Nicole), son neveu et sa nièce Francis et Isabelle, également sa belle-famille ainsi que de précieux parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe de soins palliatifs de St-Jérôme pour l'excellence des soins prodigués.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mars 2022 de 10h à 17h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 16h30 à la:DESROSIERS & FILS INC.676, BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC J7Z 4M5Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.