ST-CYR, Sr Dolorès, m.i.c.

(Marie-Dolorès)



Au Pavillon Délia Tétreault des Soeurs Missionnaire de l'Immaculée-Conception est décédée le 21 février 2022, à l'âge de 93 ans, Soeur Dolorès St-Cyr, m.i.c., fille de feu Ferdinand St-Cyr et feu Alice Côté.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Alice (Jean-Claude Levesque), ses frères Bertrand (Carmen Quiriault), Edmond et Lucien (feu Monique Poulain/ Marie-Renée Lécuyer), ainsi que des neveux et nièces.Elle a été précédée par ses soeurs Jeanne (Roger Croteau) et Yvette (feu Michel Payeur), et son frère Victor (Béatrice Vallée).Les funérailles seront célébrées, en présence des cendres, le jeudi 17 mars 2022 à 14 heures en lade l'Immaculée-Conception100 Place Juge-DesnoyersPont-Viau, Laval, QCDes dons pour nos missions seraient appréciés. Les faire parvenir à:Maison Généralice M.I.C.121, avenue MaplewoodOutremont, QC, H2M 2M2