FOURNEL née LABERGE

Thérèse



À Lachine, le 9 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Thérèse Fournel née Laberge, épouse de feu Maurice Fournel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette, feu Jean, Lorraine et Luc, ses petits-enfants Émilie (Anders) et Hugues (Ariane), ses arrière-petits-enfants Clara, Jules et Alix, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 16 mars 2022 à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511, www.jjcardinal.cade 19h00 à 21h00 et le jeudi 17 mars 2022 de 11h00 à 12h00, suivi des funérailles en la chapelle de la résidence funéraire à 12h00 et de l’inhumation au Cimetière Catholique de Lachine, 2360 Provost, Lachine à 13h00.La famille souhaite remercier toute l'équipe du CHSLD Nazaire-Piché.