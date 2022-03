BOIVIN, Michel



À Repentigny, le 25 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Boivin, conjoint de madame Ginette Ponton.Il était retraité du Service de Police de Montréal depuis le 6 juillet 1999.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Sami) et Francis, ses petits-enfants: Alexia et Samuel, sa belle-fille Marie-Ève (Simon), son beau-fils Jean-François (Louise), ses frères et soeurs: Pierre (Anne-Marie), Renée, Claude (Danielle), Jacques (Marie-Josée), Daniel (Lise), Marc (Hélène), son beau-frère Guy (Ginette), neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 20 mars 2022, de 11h à 14h au:Une cérémonie suivra à 14h en la chapelle.