LAGACÉ, Huguette



À Montréal le 8 mars 2022, entourée de l'amour de sa famille, est décédée à l'âge de 67 ans, Madame Huguette Lagacé, conjointe de Richard Racicot.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères, Raymond (Manon), Clément (Murielle), sa soeur Gaétane (Serge), ses beaux-frères, Sylvain (Chantal), André (feu Ginette), feu Raymonde, les enfants de son conjoint, Martine (Alain), Nadia (Martin) et Simon, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mars 2022 de 13h00 à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHUM - Centre hospitalier de l'Université de Montréal et de l'hôpitalPierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société du cancer serait apprécié en la mémoire de Huguette Lagacé.