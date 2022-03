Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Almodóvar à la Cinémathèque

À l’occasion de la sortie récente de Mères parallèles, la dernière offre de Pedro Almodóvar, la Cinémathèque québécoise propose depuis le début du mois une rétrospective de l’œuvre du réputé cinéaste espagnol. Au cours des prochains jours, les cinéphiles montréalais auront la chance de voir ou revoir certains des meilleurs films d’Almodóvar, dont Tout sur ma mère (dimanche à 15 h 30), Parle avec elle (dimanche à 18 h 30) et La mauvaise éducation (lundi à 21 h). Les projections ont lieu dans la salle principale de l’établissement. On peut se procurer les billets en ligne au tarif général de 11 $.

► Où : à la Cinémathèque québécoise

— Maxime Demers

Le merveilleux voyage

Pro Musica présente en webdiffusion jusqu’au 17 avril le concert enregistré le 23 janvier dernier, au Centre PHI à Montréal, Le merveilleux voyage... Allemagne, de la série Cartes blanches. On retrouve Andrew Wan au violon, Brian Manker au violoncelle et Ilya Poletaev au piano. Les trois musiciens interprètent, dans une belle communion musicale, les œuvres Trio pour piano, violon et violoncelle en sol mineur de Clara Schumann et Trio pour piano, violon et violoncelle no 1 de Mendelssohn. Le coût est de 25 $.

► Où : Promusica.qc.ca

— Yves Leclerc

Céleste : une ode aux étoiles

Cette nouvelle production du Cirque Eloize a élu résidence au Fairmont Reine Elizabeth, à Montréal. Dans une ambiance feutrée de cabaret, on se laisse embarquer dans un voyage onirique à la thématique étoilée. C’est le comique et charismatique Matthew Richardson qui tient les commandes. Sur la scène centrale, on peut admirer les prouesses d’un équilibriste sur roue Cyr et de jongleurs, d’acrobates aériens, sur mât chinois et sur cordes, d’une contorsionniste-équilibriste, d’un pro du monocycle et de danseurs de breakdancing ou en patins à roulettes. Mention spéciale à l’époustouflant numéro de la jeune femme aux cerceaux ! Tout cela au rythme des airs envoûtants de la talentueuse chanteuse de jazz, Coral Egan.

► Info : cabaretceleste.com

— Sarah-Émilie Nault