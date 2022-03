GENDRON, Simonne



À la Maison de soins Palliatifs Teresa-Dellar de Kirkland, le 7 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Simonne Gendron, épouse de feu M. Jean-Paul Nadeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole (Richard) et Daniel (Johanne), ses petits-enfants Maxime et Mélissa, Gabriel, Caroline et Pascal, ses arrière-petits-enfants, ses frères Pierre (Nicole), Jean-Paul (Marie-Paule) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mars de 10h à 13h :VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie pour lui rendre hommage aura lieu dès 13h, à la maison funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière Sainte-Rose-de-Lima de l'Ile-Perrot.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins Palliatifs Teresa-Dellar seraient appréciés.