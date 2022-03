ZINKEWICH, Ches

C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Ches Zinkewich, alias Grand-Poobah, le mercredi 2 mars, à l'âge de 96 ans, à l'hôpital Laurentien à Sainte-Agathe.Époux dévoué d'Aline (née Lanoue; prédécédée), il manquera beaucoup à ses filles, Diane (Michael), Carol (Mike), Joanne (Mike) et Linda (Dan), ainsi qu'à ses petits-enfants, Aline (Chris), Matthew, Jodee et Kayla (Vince).Il manquera également à ses nièces et neveux et à de nombreux autres membres de la famille et amis.Il a été précédé dans la mort par ses frères et soeurs, Wanda, Vera, Leo et Stella.Il était aussi connu sous le nom de Monsieur Ches dans les quatre entreprises qu'il a fondées et exploitées au cours de sa vie, Herlicon, Uzin, Unicor et Calseco (La Shop), où beaucoup ont bénéficié de ses connaissances et habiletés autodidactes.Il a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Un de ses plus beaux cadeaux a été un chalet où des liens familiaux solides ont été créés et perdurent encore aujourd'hui. C'était d'une importance primordiale pour lui. Son sens de l'humour, sa générosité et ses cocasseries manqueront à tous ceux qui l'ont connu.La famille accueillera parents et amis au :1297 CHEMIN DE LA FORÊT, OUTREMONT, H2V 2P9, (514-279-6540)le mardi 29 mars 2022, de 11h à 13h. Un service de Célébration de sa vie aura lieu à 13h et l'enterrement suivra à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à l'ordre de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut ou de la Fondation Institut de cardiologie de Montreal seraient appréciés.