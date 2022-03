Au revoir, Jean-Claude!

Il y a de ces gens qui croisent notre route et qu’on n’oubliera jamais. Jean-Claude Angers, photographe retraité du Journal de Québec, décédé tout récemment, est un de ceux-là pour moi, et pour bien d’autres collègues qui ont eu la chance de le côtoyer.

Passionné de son travail, Jean-Claude Angers avait pris sa retraite en 2009, après 37 ans au Journal. « Je vais comme un bonhomme de 70 ans », m’a-t-il dit en janvier lorsque je lui ai demandé des nouvelles. Le genre de réponse typique du personnage, un pince-sans-rire que j’aimais appeler, pour l’agacer, « le bougonneux ».

Rigoureux, drôle, Jean-Claude était aussi très brillant. Non seulement il était agréable de faire équipe avec lui pour le boulot, mais il faisait bon d’échanger sur la vie, qu’il aimait tant.

Grand voyageur, il appréciait la bonne chère. Sa famille, sa chère épouse Nicole et leur fils Félix, à qui j’aimerais exprimer mes plus sincères condoléances, étaient sa grande fierté. Il les adorait.

Reportage marquant

En compagnie de Jean-Claude, j’ai notamment pu réaliser le reportage qui demeure le plus marquant de mes 25 ans de carrière, lors de la commémoration, un an après, des attentats du 11 septembre 2001. C’était pareil pour lui, comme il me l’a souvent répété depuis.

Jean-Claude avait noué contact, lors d’un événement à Québec, avec le chef adjoint de la police de New York (NYPD), John McManus. Ce dernier avait promis d’accorder une entrevue au Journal en échange de photos souvenirs. Ce n’était pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Après plusieurs démarches, non seulement nous avons pu réaliser l’entrevue là-bas, mais le chef adjoint nous a ouvert des portes inespérées.

Nous avons eu la chance de rencontrer le commandant de la nouvelle section antiterrorisme du NYPD, David Chong. Celui-ci a survécu à l’écrasement des deux tours, où il a participé à l’évacuation de plusieurs victimes. Il nous avait même donné rendez-vous dans des locaux secrets de la Global Intelligence Agency (GIA).

« Ce genre d’histoire n’arrive pas souvent dans une carrière de journaliste ou de photographe. Pour moi, elle est restée gravée dans ma mémoire », m’avait exprimé Jean-Claude dans un courriel.

Ce dernier aimait aussi raconter le reportage rocambolesque à Moscou en prévision de Rendez-vous 87, avec Albert Ladouceur, André Monast et Jean-Claude Tremblay. L’équipe était logée dans un hôtel où l’électricité avait manqué en plein hiver, et avait vécu toutes sortes d’anecdotes incroyables.

Tout un personnage

Jean-Claude Angers avait gardé contact avec plusieurs ex-collègues, dont certains étaient des amis. C’est le cas de René Baillargeon, aussi photographe à la retraite. « C’était un gars drôle, pince-sans-rire, qui avait des principes », dit-il, notant ses talents de négociateur comme président du syndicat, à une certaine époque.

René Baillargeon se souvient que tous deux étaient malcommodes et aimaient faire de mauvais coups qui les faisaient encore rigoler près de 40 ans plus tard. « Quand il allait sur une job, il allait jusqu’au bout, et ses images étaient toujours le meilleur compte rendu des événements. Il était rigoureux et avait beaucoup de connaissances. »

Le photographe Alain LeSieur se souvient d’un gars qui adorait son métier, qui était très professionnel, respectueux du travail des autres, et qui avait beaucoup d’idées. « C’est un des premiers photographes que j’ai connus en entrant au Journal [...] De la photographie de presse, il en mangeait, il était bâti quasiment pour ça. »

Pour Daniel Mallard, Jean-Claude Angers a représenté un modèle sur le plan professionnel. « Il fait partie des gars que je respectais le plus au Journal. Il inspirait le respect, c’était un gars qui était particulièrement intelligent. »

Lorsqu’une personne qu’on apprécie disparaît, il est difficile d’y croire, et de penser qu’on n’aura plus jamais de ses nouvelles.

Mes échanges avec Jean-Claude et sa vivacité d’esprit vont me manquer, et je suis loin d’être la seule. Repose en paix, cher ami.