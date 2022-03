FAFARD, Céline



À Longueuil, entourée des siens, le 27 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Céline Fafard, épouse de Monsieur Jacques Blanchette et fille de feu M. Rolland Fafard et de feu Mme Yvette Beauregard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Julie (Yves Monat) et Martin (Carine Delange), ses petits-enfants Samuel, Émile, Mathilde, Florence, Matisse et Rosie, ses soeurs et frères, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Fafard et Blanchette, ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la :5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le samedi 23 avril 2022, à 11 h. Une cérémonie hommage sera célébrée en la chapelle de la résidence à 14 h.La famille désire remercier le personnel du Centre d'Hébergement du Chevalier-De-Lévis pour le soutien et les bons soins prodigués.En mémoire de madame et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Société de l'Alzheimer.Compte tenu des directives du ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur. Le port du couvre-visage est obligatoire.