POIRIER CONSTANT, Murielle



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès Murielle Poirier Constant, survenu à l'âge 87 ans à Vaudreuil-Dorion.Épouse de Gilles Constant, elle laisse dans le deuil ses enfants Elaine (Jacques), Danielle (Jean-Marc), Nathalie (David), sa sœur Madeleine (Denise), ses petits-enfants Katherine et Alexandre, Marie-Claude, Stéphanie et Maxime, Nicholas et William.La famille recevra des condoléances le lundi 21 mars à 12h00, suivi d'un hommage religieux à 13h00 à la paroisse St-Joachim, Pointe-Claire. L'inhumation aura lieu à 14h00 au cimetière du Jardin du Souvenir.La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que le personnel de l'Hôpital du Suroît pour leur accompagnement et leur gentillesse.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient grandement appréciés.