HAMELIN, Gérard



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 février 2022, à l'âge de, est décédé Monsieur Gérard Hamelin, époux de feu Lucille Dubois.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Manon), Roland (Carmen), Denis (Sheila), Denise (Robert), Diane (Denis), ses petits-enfants Pierre-Luc, Marie-Rose, Matthieu, Karyne, Benoit, Roxane, Pierre-André, François, Jean-Luc et leur conjoint(e), ses 17 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 18 mars 2022, de 13h30 à 15h, en la chapelle du complexe :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comUne cérémonie aura lieu le même jour à 15h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :