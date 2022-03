GAGNON, Lucien



Le 1er mars, à l'âge deest décédé Lucien Gagnon, époux de Claire Bénard.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine et Alain (Géraldine Moryoussef), ses petits-enfants Nadine, Anik, Jacinthe, Nicolas, Julien, Francis, Sarah, Anna, Gwenaël et leur conjoints, ses arrière-petits-enfants Livia, Maèva, Mila, Noémie, Lili-Rose, Henry, Percival, Damien, Abbygaël, Laurie, Boris, Noam ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage, le samedi 26 mars 2022 de 13h à 16h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5, 450 463-1900