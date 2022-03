GOSSELIN née MAJOR

Marie Jeanne



À Laval, le mercredi 9 mars 2022 est décédée, à l'âge de 91 ans, Marie Jeanne Major, épouse de feu M. Jean-Paul Gosselin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Raymond), Gérard, Jean-Yves (Michelle), Robert (Hélène), Jean-Pierre (Line), Michel (Lucie) et Manon (Gabriel), ses vingt-cinq petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Fernande, ses frères André et Normand, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 17 mars 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lendemain matin dès 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 18 mars 2022, à 10h en l'église St-Gilles 231 rue des Sables, Laval, H7G 3V9 et de là au cimetière Le Repos Saint-François D'Assise.La famille tient à remercier tout le personnel du 5 étage de la Résidence Riviera pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu des fleurs des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Laval seraient grandement appréciés par la famille.