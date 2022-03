LEGENDRE, Lise



À son domicile de Laval, le 6 mars 2022, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Lise Legendre.Elle laisse dans le deuil sa mère Nelly Leduc, son frère Marc, proches parents et plusieurs amis(es).La famille accueillera parents et amis au:RIVE-NORD | 514-770-9770Propriétaire: Patrick Lajeunessewww.salonfunerairelfc.comle samedi 19 mars 2022 de 13h à 17h et de 18h à 22h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 20h30, ce même jour, au salon.N.B.: Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées.