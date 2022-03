SALOIS (née GROULX), Gisèle

En ce jour de Noël 2021, à l'aube de ses 89 ans, un exemple d'amour, de respect et de dévouement nous a quittés suite à l'assaut de la maladie.Elle laisse dans le deuil son époux de 68 dernières années Guy, son fils Michel (Françoise), sa fille Marie-Josée (Stéphane), ses petits-enfants Dominic (Cynthia), Marie-Andrée (Pascal), Olivier et Félix (Isabelle) ainsi que ses arrière-petits-enfants Mégan, Jade, Améliane et Raphaël.Elle laisse aussi dans le deuil son frère Jean-Guy (Annie) et sa soeur Huguette ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 mars 2022 de 13h à 16h au