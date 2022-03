CADORETTE, André



À Châteauguay, le 2 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé M. André Cadorette, époux de feu Mme Joanne Allen.Il laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Claude), Gilles (Sonia) et Lucie; ses petits-enfants : Marc-Olivier, Andrée-Anne, Audrey, Marie-Pier, Gabriel et Carole-Anne; ses arrière-petits-enfants : Maëva, Victoria et Axel; ses soeurs : Angèle et Ginette; ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Selon sa volonté, aucune exposition n'aura lieu. La famille se réunira en privé.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com