LORTIE, Noël



À Laval, le 24 février 2022, à l'âge de 81, est décédé Noël Lortie, veuf de Diane Cholette.Il laisse dans le deuil ses fils Mario (Caroline) et Richard (Marine), ses cinq petits-enfants Alex, Kellianne, Jolyanne, Gabryelle et Shawn ainsi qu'autres parents et amis.Il n'y aura ni visites, ni cérémonie.