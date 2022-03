PELLAND, Michel R.



À Montréal, le mercredi 2 mars 2022 est décédé à l'âge de 81 ans, Monsieur Michel R. Pelland.Il laisse dans le deuil son fils Philipe (Lucie) et sa fille Anouk (Normand), ses petits-enfants Antonin, Juliette et Alice, ses arrière-petits-enfants Evan et Kaya, son frère Yvan Pelland, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se réunira ultérieurement en privé.